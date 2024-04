Gleich zwei Veranstaltungs-Höhepunkte stehen am 19. April am Messegelände in Klagenfurt an. Der EC KAC bläst in zum großen Showdown gegen den EC Red Bull Salzburg - es steigt das entscheidende Spiel um den Meistertitel. Und die „Fäaschtbänkler“ füllen zeitgleich die Messehalle 1. Insgesamt werden über 11.000 Besucherinnen und Besucher am Gelände erwartet

Mit 1150 Parkplätzen bietet das Klagenfurter Messeareal eine der größten Parkmöglichkeiten in Kärnten. Von diesen Parkplätzen befinden sich 450 in einem modernen mehrgeschoßigen Parkhaus. Aufgrund der Erfahrung, dass viele Besucherinnen und Besucher mit dem eigenen Fahrzeug anreisen, ist es wichtig, mögliche Staus und Verkehrsprobleme rund um das Areal zu berücksichtigen. „Um am Freitag einen reibungslosen Ablauf bei der Zufahrt auf das Messegelände zu gewährleisten, wird seitens der Kärntner Messen Wachpersonal an allen Zufahrten zum Messeparkplatz den Besuchern unterstützend zur Seite stehen. Ebenso wird das Messepersonal an diesem Tag verstärkt in Bereitschaft sein“, erklärt Messe-Geschäftsführer Bernhard Erler.

Der offizielle Einlass zum Konzert der „Fäaschtbänkler“ in der Messehalle 1 wurde angesichts dieser Situation vom Veranstalter Semtainment GmbH & Co KG auf 18 Uhr vorverlegt. Der bayrische Singer-Songwriter „Oimara“ wird ab 20 Uhr für Stimmung sorgen, von 21 bis 23.30 Uhr rocken die „Fäaschtbänkler“ in der Messehalle 1. Die Tore zur Heidi-Horten-Arena für das Finalspiel werden ab 18.30 Uhr geöffnet. Spielbeginn ist um 19.30 Uhr. Angesichts der zu erwartenden großen Besucherzahl und der begrenzten Parkkapazitäten am Gelände ist mit verkehrsbedingten Verzögerungen zu rechnen.

Die folgenden Tipps sollen für eine möglichst stressfreie Anreise sorgen:

1. Frühzeitig losfahren: Genügend Zeit für die Anreise einplanen, da es möglicherweise zu einem starken Verkehrsaufkommen kommt!

2. Fahrgemeinschaften bilden: Fahrgemeinschaften bilden, um die Anzahl der Fahrzeuge zu reduzieren und die Parkplatzsuche zu erleichtern.

3. Öffentliche Verkehrsmittel: Öffis nutzen! Das Messegelände ist nur wenige Gehminuten vom Hauptbahnhof bzw. Busbahnhof entfernt und bestens an das Stadtwerke-Busnetz angebunden (Haltestellen Messe Ost und Messe West).

4. Das Fahrrad nutzen oder zu Fuß gehen: Für alle, die im Umkreis des Messegeländes wohnen, empfiehlt sich ein Spaziergang oder eine kurze Fahrt mit dem Fahrrad.

5. Verkehrsinformationen überprüfen: Radioverkehrsmeldungen oder Verkehrs-Apps können aktuelle Informationen über Staus und Verzögerungen geben.

Alternative Parkmöglichkeiten im Umfeld des Messegeländes:

• Bahnhofgarage Klagenfurt

https://www.apcoa.at/.../bahnhofgarage-klagenfurt-apcoa/

• Lindwurm Tiefgarage

https://www.apcoa.at/.../klage.../lindwurm-klagenfurt-apcoa/

• Heiligengeistplatz Tiefgarage

https://www.apcoa.at/.../heiligengeist-klagenfurt-apcoa/

• Theatergarage

https://www.parken.at/garage/1078/theatergarage-klagenfurt

• Domplatzgarage

https://www.parken.at/garage/1254/domplatzgarage