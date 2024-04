Wenn Gloria Mackh heute von ihrem Leben erzählt, muss man schon etwas Geduld aufbringen. Denn die heute 80-Jährige hat einiges zu erzählen, wie beispielsweise von der geliebten „Mami“, die als Pianistin und Entertainerin im Familienbetrieb, dem ehemals bekannten Hotel „Marietta“ in Reifnitz, die Hotelgäste bei Laune hielt und auch den einen oder anderen Prominenten in das Haus am Wörthersee-Südufer lockte. Und sie berichtet voller Ehrfurcht vom oft sehr strengen Vater, der die mittlere von drei Töchtern, unbedingt in seinen beruflichen Fußstapfen in der Hotelbranche sehen wollte. Aber das alles nur am Rande.