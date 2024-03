Sophie Doberniggs Geschichte klingt fast zu kitschig, um wahr zu sein. Wäre sie ein Film, so würde dieser wohl zwischen den Genres Abenteuer, Romanze und Coming-of-Age pendeln. Aber von Anfang an. „Ich habe mit sechs Jahren am Islandpferdehof Rapoldi in Leibsdorf das Reiten gelernt. Über die Jahre hat sich der Traum verfestigt, mit dem Pferd über das Hochland von Island zu reiten“, sagt Dobernigg.