Es fliegt, es fliegt, es fliegt - ein autonomer Mini-Helikopter, entwickelt in Klagenfurt, eingesetzt in Gewächshäusern. Wie das funktionieren soll, erforscht derzeit Stephan Weiss, Leiter der Forschungsgruppe „Control of Networked Systems“, gemeinsam mit Christian Brommer an der Universität Klagenfurt. Kein Kinderspiel, sondern echte Raketenwissenschaft steckt in diesem Projekt.