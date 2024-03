In Klagenfurt regieren Männer. Die Stadt hat einen Bürgermeister, fünf der sieben Stadträte und 28 der 45 Gemeinderäte sind ebenfalls Männer. Gleichzeitig lebten 2022 genau 54.550 Frauen in der Landeshauptstadt, sie machten 52 Prozent der Bevölkerung aus. Dass Frauen in Klagenfurt in der Überzahl sind, sei in der Stadt kaum bis gar nicht erkenntlich.