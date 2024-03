Rund 400 Meter sorgen derzeit in den Gemeinden Techselsberg und Pörtschach für viel Unruhe. So lange ist nämlich der gesperrte Teil des St. Martiner Wegs, den seit Montag nur noch Anrainer befahren dürfen. Für den Durchzugsverkehr ist der Pörtschacher Teil der Straße in beide Richtungen tabu, die Verbindung zwischen der Techelsberger Ortschaft Sekull und der Pörtschacher Ortschaft Windischberg ist gekappt.