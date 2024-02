Zu Ehren des Jubilars rückte in der Früh die Feuerwehr zum Rathaus an, am Abend des 21. Februars gab es eine große Feier im Klagenfurter Felsenkeller. Christian Scheider (Team Kärnten) beging seinen 60er mit Hunderten Gratulanten, die mittels schön gestalteter Einladungen, versehen mit dem Schriftzug „Klagenfurt am Wörthersee“, zur Feier gebeten wurden. Schon kurz nach der Party tauchten die ersten Gerüchte auf, die öffentliche Hand hätte sich an Kosten beziehungsweise Organisation beteiligt.