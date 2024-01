In St. Margareten im Rosental trauert man um Helmut Wolte, der im 55. Lebensjahr verstorben ist. Wolte war seit August 2014 Mitarbeiter am Bauhof der Gemeinde und in seiner Funktion äußert beliebt bei der Bevölkerung, wie Bürgermeister Helmut Ogris zu berichten weiß. „Er hat die Wartungen bei den öffentlichen Gebäuden, wie dem Kindergarten, durchgeführt.“

Seit 1997 war der Verstorbene zudem Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr von St. Margareten. „Bei Wassermangel hat er mit dem Feuerwehrauto den Trinkwassertransport zu den privaten Wassergenossenschaften übernommen.“ Dadurch, dass er die Wohnung im örtlichen Feuerwehrhaus bewohnte, übernahm er auch die Wartungen der Gerätschaften. „Wenn man am Wochenende vorbeigefahren ist, standen des Öfteren die Feuerwehrautos im Freien und wurden von ihm geputzt. Sein Tod ist wirklich ein herber Verlust für uns“, sagt Ogris.

Obwohl Wolte seit Jahren mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen gehabt habe, sei sein Ableben am Ende völlig überraschend gewesen. „Er war gerade drei Wochen auf Urlaub und hätte am Montag wieder seinen Dienst antreten sollen“, erzählt der Bürgermeister.

Wolte war alleinstehend, er hinterlässt seinen Bruder und seine Mutter. Seine sterblichen Überreste werden am Samstag, dem 27. Jänner, um 10 Uhr in der Aufbahrungshalle St. Margareten aufgebahrt. Die Verabschiedung findet um 14 Uhr statt.