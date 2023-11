Viele Klagenfurterer verbinden mit dem Begriff Kammerlichtspiele ein kleines Kino, in dem der eine oder andere auch vielleicht sein erstes Rendezvous hatte. Doch das war einmal. Heute wird vom Verein Kammerlichtspiele am Standort Kardinalplatz in viele Richtungen gedacht, nämlich Theater, Musik und Literatur - und das seit immerhin schon 15 Jahren. Dieses Jubiläum gilt es dieser Tage zu feiern.