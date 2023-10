„Unser oberstes Ziel ist es, die Wichtigkeit der Düfte im Alltag der Menschen ins Bewusstsein zu rücken“, lautet das Credo von Alexander Urban. Der gebürtige Klagenfurter hat heuer im Sommer nach Jahrzehnten, die er in der weiten Welt verbrachte, mit seiner Frau Marie in Triest ein Duftlabor eröffnet. Man kann dort an Hunderten Fläschchen mit Eigenkreationen riechen. Kaufen kann man sie dann über die Internetseite urbanscents.de. Das Konzept will den Duft zu den Menschen bringen.