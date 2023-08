"Osttirol hilft Kärnten": Dieses Motto ist am Kontoauszug des Vereins ebenso zu finden wie etliche Spenden aus Treffen - im Vorjahr von Hochwasser und Muren heimgesucht. Sogar aus Vorarlberg und Oberösterreich langen Spenden ein. Die Goldhauben-, Hut- und Kopftuchgruppe Schlüsslberg hat anlässlich ihres 20-Jahr-Jubiläums für die Unwetteropfer gespendet, „weil wir im Radio gehört haben, was bei Euch in Kärnten los ist“, so eine der Goldhaubenfrauen. „Normalerweise spenden wir nur für regionale Projekte, aber wir waren mit dem Chor in Klagenfurt zu Gast und erinnern uns gerne daran“.

Die Trachtengruppe St. Margareten im Rosental, seit vielen Jahren verlässlicher Partner der Hilfsaktion, hat 2900 Euro gespendet. Für die Kräutersegnung am 15. August wurden Kräutersträuße gebunden, die bei der Hl. Messe gesegnet und danach gegen freiwillige Spenden verteilt wurden. Danke an alle für die großzügige Unterstützung.

In St. Margareten geht es beim 16. Fisolenfest am 17. September weiter: Es werden von der Trachtengruppe gebastelte Anstecker zugunsten von „Kärntner in Not“ verteilt.

Auch bei „Kärnten läuft“ am Sonntag wird an der Strecke für die Unwetterhilfe gesammelt.