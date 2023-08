Ich habe auf Geburtstagsgeschenke verzichtet und spende für die Unwetterhilfe“, so Ökonomierat Franz Steharnig aus Neuhaus. 1500 Euro kamen bei seinem Fest zum 80er im Familiengasthaus Luckner in Schwabegg zusammen. In seiner Heimatgemeinde konnten die Zivilschutzwarnungen aufgehoben werden, Ortschaften in Eisenkappel/ (Z)elezna Kapla und Globasnitz/Globasnica bleiben diese aufrecht. In Ebenthal drohen sechs Häuser unbewohnbar zu bleiben.

Die Hilfsbereitschaft der Leserinnen und Leser mit den Katastrophenopfern ist beeindruckend und zeigt sich in einer großartigen Spendenaktion. Den am Sonntag in der Ausgabe der Zeitung beigefügte Zahlschein haben so viele Menschen verwendet, dass alleine am Mittwoch Spenden von 171.722 Euro zusammengezählt werden konnten. 701.592,62 ist die erfolgreiche Zwischenbilanz nach zehn Tagen.

„Kärntner in Not“ hat gleich bei Bekanntwerden der Notfälle wie berichtet 100.000 Euro zugesagt, somit stehen bereits über 800.000 Euro zur Verfügung. Der Hilfsverein bittet weiterhin um großzügige Unterstützung, die Zahl der Menschen, die ihre Häuser verlassen mussten und noch immer nicht zurückkehren können, ist schockierend. Es gab bis zu 500 Evakuierungen.

Die Spendenaktion der BKS Bank-Mitarbeiter ist auch erfolgreich angelaufen, wobei jeweils gesondert für die Kärntner Katastrophenopfer sowie für die Betroffenen in der Steiermark und in Slowenien gespendet wird.

