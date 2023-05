Alles hat ein Ende – obwohl dieses der Initiatorin und langjährigen Organisatorin Brigitte Bock sehr schwer gefallen ist. Aber der Flohmarkt der Frauenbewegung Feldkirchen in der Bahnhofstraße schließt Mitte Juli seine Pforten. Diese Entscheidung beruht, so die ÖVP-Gemeinderätin, auf zwei Gründen: „Zum einen werden es immer weniger Mitarbeiter und wir alle werden leider nicht jünger. Zum anderen müssen wir aus unserem Geschäft, das uns günstig zur Verfügung gestellt wurde, ausziehen.“

Somit geht nicht nur eine soziale Einrichtung, sondern auch eine Ära zu Ende – besteht der Flohmarkt schließlich seit 34 Jahren. „Begonnen haben wir mit zwei Tischen und allerlei Krimskrams“, sagt Bock. Sie hatte keine Ahnung, wohin die Reise führt, wie lange und in welchem Ausmaß dieser Flohmarkt stattfinden wird. Mit persönlichem Einsatz von ehrenamtlichen Mitarbeitern konnten über all die Jahre zigtausende Euro an karitative Einrichtungen gespendet werden.

Eine dieser Einrichtungen war die Kleine-Zeitung-Aktion "Kärntner in Not", welche Jahr für Jahr vom Engagement der Frauenbewegung Feldkirchen profitierte. Unzähligen Kärntnerinnen und Kärntnern konnte dadurch in ihrer Notsituation geholfen werden.



In Vorbereitung auf die Schließung lädt man ab sofort zum Abverkauf – und zwar jeden Montag, Mittwoch und Freitag von 8.30 bis 12 Uhr.