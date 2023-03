Nahezu eine halbe Million Euro für karitative Zwecke hat die Militärmusik Kärnten mit Galakonzerten in den letzten Jahrzehnten erspielt. Diese beachtliche Summe wurde seit dem Jahr 1982 aufgebracht und kam vom SOS Kinderdorf Moosburg über die Frauenhäuser bis zur Caritas und „Licht ins Dunkel“ zugute.

Das 58. Galakonzert fand Donnerstagabend im ausverkauften Konzerthaus in Klagenfurt zugunsten der Kleine-Zeitung-Aktion „Kärntner in Not“ statt. Mit einem bunten Programm, von Märschen über Klassik und Filmmusik bis hin zum Jazz, stellte die Militärmusik ihr breites Repertoire unter Beweis. Ob Zapfenstreich, „Carmen“, „Harry Potter“ oder Stevie-Wonder-Interpretationen – Militärkapellmeister Oberst Dietmar Pranter und seine vielseitigen Musikerinnen und Musiker scheuten keine Herausforderung und rissen damit das Publikum zu stürmischem Applaus hin.

Die Militärmusik spielte nicht zum ersten Mal für „Kärntner in Not“. Dafür bedankten sich Vereinsobfrau Antonia Gössinger und Mitarbeiter Albert Lesjak.

In bewährter Manier führte Oberst Ralf Gigacher vom Militärkommando Kärnten das begeisterte Publikum durch den Abend und konnte Militärkommandant Walter Gitschthaler, der extra für das Konzert ein Seminar in Salzburg unterbrochen hatte, Landeshauptmann-Stellvertreterin Gaby Schaunig, Landesrat Daniel Fellner, Landtagsabgeordneten Gernot Darmann, den leitenden Staatsanwalt Josef Haissl, Vertreter der Bezirkshauptmannschaften und Einsatzorganisationen und den Vorstandsdirektor der Raiffeisen Landesbank Kärnten Georg Messner begrüßen, der als Sponsor des fulminanten Konzerts den Abend sichtlich genoss.