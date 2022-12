Die Zeiten sind für alle Menschen rauer geworden, gerade jene, die sich bisher schon schwer taten, trifft es nun aber umso mehr.

Mit einer Wuschbaum-Aktion möchte die Arge Sozial Villach auf genau diese Situation aufmerksam machen.

Im Foyer des Villacher Rathauses wurde am 30. November ein ganz besonderer Christbaum aufgestellt. Geschmückt ist dieser nämlich unter anderem mit Strohsternen, auf denen die Herzenswünsche der Klient:innen der Arge Sozial aufgeschrieben sind.

Bürger:innen sind eingeladen, die Strohsterne abzunehmen, den Wunsch zu erfüllen und ihn in Geschenkpapier eingepackt bei der Arge Sozial Villach abzugeben. Der Strohstern sollte unbedingt dabei sein, da er in weiterer Folge zur Identifizierung des/der Klientin dient.

Die Wünsche auf den Strohsternen sind sehr praktisch und bescheiden gehalten, würden den Klient:innen aber eine große Weihnachtsfreude bereiten.

Wer gerne einem Menschen etwas Gutes tun möchte, begibt sich daher ins Rathaus-Foyer in Villach, am Rathausplatz 1.