Die Springer Maschinenfabrik GmbH mit Hauptsitz in Friesach setzt nicht nur mit innovativen Lösungen für die weltweite Holzindustrie Maßstäbe. Die Verbundenheit mit den Menschen der Region und Nachhaltigkeit sind dem Familienunternehmen in dritter Generation besonders wichtig. Daher unterstützt es seit 15 Jahren auch die Kleine-Zeitung-Aktion „Kärntner in Not“. Heuer übergaben die Firmenchefs Timo und Gero Springer bei einem Besuch in der Redaktion in Klagenfurt 5000 Euro an Albert Lesjak (von rechts).

Manfred Herrnhofer (links) und Gernot Kanduth mit dem Scheck für "Kärntner in Not"-Kassierin Susanne Koschier © (c) Markus Traussnig

Der 19. Justizlauf, veranstaltet von der Richtervereinigung Kärnten, war wieder ein großer Erfolg. Traditionell wurde auf Nenngelder verzichtet, dafür um eine Spende für „Kärntner in Not“ gebeten. Manfred Herrnhofer (links) und Gernot Kanduth übergaben heuer 4000 Euro an Susanne Koschier.