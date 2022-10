Das Basteln der Anstecker für das Fisolenfest ist für die Mitglieder der Trachtengruppe St. Margareten zur lieb gewonnenen Tradition geworden. An vier bis fünf Abenden sind jeweils 10 bis 15 Personen am Werken. Viele Fisolenfest-Besucher sammeln die Anstecker, einige haben sogar alle 15 zuhause. „Gemeinsam geht vieles leichter, und so können wir einen kleinen Beitrag leisten, die Not der Menschen abzufedern, denen es nicht so gut geht“, so Obfrau Elisabeth Wutte. „Wir möchten uns bei allen Besucherinnen und Besuchern des Fisolenfestes bedanken - unser Beitrag ist nur durch die Großzügigkeit jedes Einzelnen möglich.“ Seit 2013 spendete die Trachtengruppe in Summe 29.000 Euro: ein wahrlich großer Beitrag!