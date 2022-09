Im Rahmen einer Aktion des Betriebsrates der Firma Procter & Gamble (P&G) Spittal kamen durch die Spendenbereitschaft der Belegschaft 3200 Euro zusammen. Diese Summe wurde unternehmensseitig verdoppelt und aufgerundet. Insgesamt sind dadurch 7000 Euro zur unbürokratischen Soforthilfe zusammengekommen, die jetzt gemeinsam von Betriebsrat und Werksleitung symbolisch in Form eines Spendenschecks an den Hilfsverein „Kärntner in Not“ übergeben wurden.

"Das Ausmaß der Zerstörung durch die Unwetterkatastrophe erfüllt alle bei uns im Unternehmen mit tiefer Betroffenheit. Gleichzeitig wollen wir helfen. Denn gerade jetzt sind Menschlichkeit und enger Zusammenhalt wichtig, um denen zur Seite zu stehen, die großes Leid erfahren haben. Vielen Dank an meine Kolleginnen und Kollegen, die unsere Spendenaktion großzügig unterstützt haben. Die Spendenaktion zeigt, dass P&G seine gesellschaftliche Verantwortung für die Region sehr ernst nimmt“, sagt Wolfgang Hofer, Betriebsratsvorsitzender von P&G Health Austria.