Als sich die sechs Sport Piraten mit ihren Rennrädern am 24. Juni 2022 von Klagenfurt aus aufmachten, wussten sie noch nicht wie beschwerlich der Weg in die Ewige Stadt Rom werden würde. Über 900 schweißtreibende Kilometer bei teilweise über 40 Grad brachte der Tross hinter sich, um eine hölzerne Marienstatue von Kärnten aus nach Rom zu bringen, um sie dort segnen zu lassen. Aber nicht nur das, die Sport Piraten Wörthersee verknüpften ihre Fahrt gleichzeitig auch mit einer Charity-Aktion.

Im Zuge dieser konnten 7164 Euro gesammelt werden. Den Scheck dafür übergab Sport-Piraten-Obmann Kurt Frischengruber für einen "Kärntner in Not"-Fall an Albert Lesjak.