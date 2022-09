Beim traditionellen Dorffest in Lukowitz wurde heuer der Maibaum zu Gunsten der Unwetteropfer im Gegendtal versteigert.

So konnte die Dorfgemeinschaft LORS (von Lukowitz, Oberdörfl, Rupertiberg und Strein) dank der zahlreichen Mitwirkenden und der Unterstützung der Gemeinde Ludmannsdorf eine Direkthilfe in der Höhe von 2000 Euro an „Kärntner in Not“ überreichen.