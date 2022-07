Anlässlich der Eröffnung der neuen Hilfswerk-Zentrale in Klagenfurt spendeten die Festgäste für die Unwetteropfer. Das Hilfswerk Kärnten übergab davon 2500 Euro an die Kleine-Zeitung-Aktion "Kärntner in Not". Neben der Geldspende wurden auch regionale Produkte des Hofladens Berger in Treffen an die Hilfswerk-Kunden im Katastrophengebiet zur Stärkung und als Zeichen des Miteinanders verteilt.