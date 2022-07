Unfassbar sind die Bilder aus dem Katastrophengebiet, bestürzt folgt man den Berichten der betroffenen Menschen. Die Leserfamilie der Kleinen Zeitung bleibt davon nicht unberührt: Seit 1. Juli sind 102.268,56 Euro auf dem Spendenkonto von "Kärntner in Not" mit dem Kennwort "Unwetter" eingelangt. Weitere Spenden angekündigt haben: Mitarbeiter der BKS Bank, Mitarbeiter der Landesregierung, Robert Rogner, Flex Althofen. Wer den verzweifelten Bewohnerinnen und Bewohnern von Treffen und Arriach helfen möchte, bitte mit Kennwort "Unwetter" spenden. Jeder Euro geht direkt an die Betroffenen.

Spendenkonto von "Kärntner in Not": AT10 1700 0001 0033 7401