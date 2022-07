Kärntner in Not

Industriellenvereinigung Kärnten spendet 75.000 Euro

Die Industriellenvereinigung Kärnten spendet in ihrem Jubiläumsjahr 75.000 Euro an die Kleine-Zeitung-Aktion "Kärntner in Not". Die Spende wurde im Zuge eines Festaktes auf Burg Taggenbrunn übergeben.