Als Maria Rains Pfarrer Ulrich Kogler bei Sanierungsarbeiten ein antike hölzerne Marienstatue fand, war er so angetan von ihr, dass er sich überlegte, wie er sie der Pfarrgemeinde zugänglich machen könnte.

Durch Zufall oder vielleicht doch göttliche Fügung erfuhr er, dass der 2012 gegründete Verein "Sport Piraten Wörthersee" seine heurige Radausfahrt von 24. bis 28. Juni nach Rom unternimmt. "Schnell wurde daraus die Idee geboren, die Statue in die ewige Stadt mitzunehmen", sagt Kurt Frischengruber, Obmann des Vereins. Vor Ort wird die Madonna dann von einem deutschen Bischof im Vatikan gesegnet und anschließend zurück nach Kärnten gebracht, wo sie einen besonderen Platz in der Pfarrkirche Maria Rain erhält.

"Wir haben schon unsere Akreditierungen für den Vatikanstaat, damit wir problemlos an der Schweizergarde vorbeiradeln können", so Kurt Frischengruber weiter.

Akribisch werden die fünf Etappen vorbereitet © Privat

In fünf Etappen nach Rom

Insgesamt 950 Kilometer und 5000 Höhenmeter nimmt die Abordnung der "Sport Piraten Wörthersee", bestehend aus einer Frau und fünf Männern, mit ihren Rennnrädern auf sich, um die Muttergottes sicher nach Rom zu bringen. Bewältigen werden sie die Strecke in fünf Etappen, wobei zwei Tage als Wetter-Reserve dienen. Die Gruppe wird bei ihrem Vorhaben von einem Fahrzeug begleitet. "Die Marienstatue verbleibt aber immer bei uns Radfahrern. Wir tragen uns sozusagen gegenseitig nach Rom", sagt Frischengruber.

Sponsoren für wohltätigen Zweck gesucht

Den "Sport Piraten" war eine gute Tat auf ihrem Weg nach Rom aber noch nicht genug, weshalb sie für ihre Radtour noch Sponsoren suchen. Das gesammelte Geld wird anschließend der Kleine-Zeitung-Aktion "Kärntner in Not" übergeben und damit eine notleidende Familie unterstützt.

Das Unternehmerehepaar Helvig und Robert Kanduth hat sich bereits als Unterstützer eingefunden. Offiziell verabschiedet werden die "Sport Piraten" in göttlicher Mission am 23. Juni vor dem Hotel Sandwirth in Klagenfurt.