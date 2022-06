Derzeit ist sie in aller Munde und sie wird wahrscheinlich nicht so schnell wieder vergehen – die Teuerung. Besonders hart trifft es jene, die ohnehin schon wenig haben. Jene, die ihren Alltag finanziell genau planen müssen, um über die Runden zu kommen

Durch Stromabrechnung und Umzug stark belastet

Herr A.* ist fast 60 Jahre alt und seit einiger Zeit arbeitslos. Diese Situation ist einer Erkrankung geschuldet, sehr gerne würde er einer Beschäftigung nachgehen. Er bezieht eine Notstandshilfe von 990 Euro und eine kleine Wohnbeihilfe. Jede seiner Ausgaben ist genau geplant und er kommt mit den bescheidenen Mitteln auch aus, auch wenn jeder Einkauf und jede andere Ausgabe genau kalkuliert werden muss. Bis vor Kurzem bewohnte er eine alte Genossenschaftswohnung, musste aber aufgrund eines Reconstructing-Projektes in eine neue, fast doppelt so teure Wohnung umziehen. Neben dem finanziellen Aspekt, belastet ihn dabei aufgrund seiner gesundheitlichen Situation vor allem der Umzug selbst. Als wäre dies noch nicht genug trifft Hr. A. auch noch die Stromendabrechnung der alten Wohnung. 340 Euro, die er einfach nicht aufbringen kann.

Vorschreibung lässt Pensionistin verzweifeln

Ähnlich ergeht es Frau E.. Sie ist 71 Jahre alt und Bezieherin einer Witwenpension von 980 Euro und erhält ebenfalls eine Wohnbeihilfe. Berechnet man nur die Kosten für Miete und Strom kommt man auf 698 Euro. Fr. E. bleiben also von ihrer Pension 282 Euro für alle anderen laufenden, monatlichen Fixkosten. Vor Kurzem bekam sie beinahe zeitgleich eine Betriebskostennachzahlung und die Stromendabrechnung zugestellt – gesamt: 420 Euro. Aufgrund der Endabrechnung und der gestiegenen Strompreise lautet ihre monatliche Vorschreibung 158 Euro. Sie weiß nicht, wie sie zukünftig ihr Leben bestreiten soll.

In beiden Fällen konnte „Kärntner in Not“ helfen. Wie diesen beiden ergeht es aber hunderten anderen Menschen in unserem Land. Es vergeht kein Tag, an dem nicht etliche Anträge zu Stromendabrechnungen und Nachzahlungen bearbeitet werden.

Ein Ende dieser Situation ist nicht in Sicht, das Leben wird für viele aber noch prekärer.

*Die Kürzel der Nachnamen entsprechen im Zuge der Anonymisierung nicht den tatsächlichen