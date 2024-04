Das Jahr ist noch jung und schon gab es wieder erste Unwetterschäden. Dabei sind die Schäden aus dem Vorjahr längst nicht behoben. Die Unterstützung der Betroffenen ist zur zweiten großen Aufgabe für „Kärntner in Not“ geworden, danke dafür! Und danke für Ihre ungebrochene Spendenbereitschaft für Menschen, die durch vielschichtige Problemlagen oder Schicksalsschläge in Not geraten. Notfälle, die im Alltagsleben unseres Landes meist unsichtbar sind. Genau darauf die Scheinwerfer zu richten, verstehen wir von „Kärntner in Not“ als unseren Auftrag. Dank Ihrer Spenden können wir auch heuer wieder eine beeindruckende Bilanz der Hilfsbereitschaft ziehen.