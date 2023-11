Seit mittlerweile über 40 Jahren ist der Polizeichor Villach aus der Kärntner Chorlandschaft nicht wegzudenken und verzaubert die Besucherinnen und Besucher der Konzerte jedes Mal aufs Neue - und das nicht nur im eigenen Land. „Wir sind sehr stolz darauf, dass wir heuer im Zuge 50 Jahre Städtepartnerschaft in Bamberg aber auch im Festspielhaus in Bregenz auftreten durften“, sagt Manfred Hauser, Obmann des Polizeichors Villach. Neben dem musikalischen Engagement unter der Leitung von Hannes Mikl-Petschnig beweisen die 26 Männer aber auch ein großes Herz für Menschen in Not. So unterstützt der Polizeichor Villach zum 25. Mal die Kleine-Zeitung-Aktion „Kärntner in Not“. Insgesamt konnten dabei bisher 24.000 Euro ersungen werden. Am 22. Dezember um 19 Uhr wird zum mittlerweile traditionellem Benefizkonzert in die Heiligenkreuz-Kirche in Villach geladen. Auch heuer kommen die gesammelten Spenden dabei wieder „Kärntner in Not“ zugute. „Uns ist es sehr wichtig, dass mit den gesammelten Spenden Menschen in unserem Bundesland unterstützt werden und dafür steht Kärntner in Not“, sagt Manfred Hauser.