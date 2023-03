Mit ihrer Kunst bricht Ina Loitzl immer wieder Tabus

Mit der feministischen Kunstprozession, die am Samstag am Klagenfurter Domplatz stattfindet, will Künstlerin Ina Loitzl (50) die Rolle der Frau thematisieren. Am Sonntag eröffnet ihre Ausstellung" monstramus - wir zeigen".