Ein Nymphensittich in einer bunten sozialpädagogischen Wohngemeinschaft mit hoffnungsvollem Ende – für Bibliothekarin Katharina Demoly (41) ist "Kali kann Kanari" von Michael Roher ein "lustiges Kinderbuch mit Hintergrund", das auf unterhaltsame Weise auch Lehrreiches vermittelt. Um Kinder dafür zu begeistern, hat die in Klagenfurt wohnende Veldnerin, die in der Arbeiterkammer-Bibliothek in Klagenfurt für Einkauf, Recherche und Bestandspflege im Bereich Kinder- und Jugendbuch zuständig ist, ein Projekt für Volksschulkinder durchgeführt. Dafür wurde sie vom Wiener Institut für Kinder- und Jugendliteratur mit dem Literaturvermittlungspreis "Alles Tipptopp" ausgezeichnet.