Jan Pachner © KK/YCCS

Das Görtschitztal? Nicht gerade der berühmteste Bergeinschnitt Kärntens, eher bekannt wegen eines HCB-Skandals und dem Pilzvorkommen an den Hängen links der Saualpe. Einige Dörfer liegen entlang des gleichnamigen Flüsschens. Und eines davon heißt Wieting. Heimatort von Jan Pachner (50), den es aber schon gleich nach der Schulzeit in die weite Welt verschlug - aus der Stube eines Landhauses in das erlauchte Klubhaus des Yacht Clubs Costa Smeralda in Porto Cervo an der Nordküste Sardiniens.