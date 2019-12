Gerhard Godescha (45) und Walter Polesnik (71) kämpfen für Gerechtigkeit und gegen Misswirtschaft in Kärnten.

Gerhard Godescha (links) und Walter Polesnik wollen die Verbauung der Kärntner Seen stoppen © Kärntner Seenvolksbegehren

"Die Seen gehören uns allen.“ Mit dieser Parole warben Gerhard Godescha und Walter Polesnik monatelang um Unterstützungserklärungen. Weil in Kärnten in den letzten Jahren die Verbauung der Seeufer zu- und die freien Zugänge abgenommen haben, feierte das Duo einen sensationellen Erfolg: Die für die Einleitung eines Volksbegehrens erforderlichen 2000 Unterstützungserklärungen wurden bei Weitem übertroffen, mit 7558 im Rücken werden die beiden nun die Politik vor sich hertreiben, müssen doch ihre Forderungen nach einem gesetzlichen Verkaufs- und Neubebauungsverbot für Seeliegenschaften im Landes- oder Gemeindebesitz im Landtag behandelt werden.