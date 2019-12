Facebook

Zufriedener Rückblick: Richard de Roja hat zahlreiche Almwege in Kärnten verwirklicht © Kircher

Im Winter werden zahlreiche Almwege nicht nur von Almbewirtschaftern, sondern auch von Touristen, Schneeschuhwanderern und Tourengehern benutzt. Dass die Wege in gutem Zustand oder überhaupt vorhanden sind, ist zum Großteil Verdienst von Richard de Roja (62), der als Almwege-Bauleiter Kärntens am Ende seiner Laufbahn ein so gut ausgebautes Almwegenetz wie noch nie hinterlässt. Allein im letzten Jahr hat er 40 und heuer 54 Projekte bautechnisch und fördermäßig betreut.