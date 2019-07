Hannes Müller (41) und Martin Nuart (29) tischten ein Kochbuch auf, das als „Best of the World“ gilt.

"Lebensmittelpunkt Weißensee": So heißt das Buch und gilt für Hannes Müller (l.) und Martin Nuart generell © Ferdinand Neumüller

Zwei Jahre hat es gebraucht, bis aus dem Gedanken ein Kochbuch wurde. "Lebensmittelpunkt Weißensee" heißt das Werk von Hannes Müller und Martin Nuart und wurde unlängst in China ausgezeichnet. "Ehrlich gesagt: Wir haben das gar nicht so richtig mitbekommen", sagt Hannes Müller, Betreiber des Restaurants Forelle am Weißensee. "Es freut uns aber sehr, dass unsere Arbeit in diesem Ausmaß honoriert wird", ergänzt Martin Nuart.