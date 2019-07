Kärntner des Tages Samuel Lang ist immer auf den neuestem Stand

Samuel Lang (51) hat sich nach der HTL hochgearbeitet – in die Führungsetage eines weltweiten Softwareherstellers.

Ein Vizepräsident bei SAP in den USA: Der Moosburger Samuel Lang ©

Tlefonate, das Schreiben von E-Mails und Video-Konferenzen mit mehr als 50 Mitarbeitern aus acht verschiedenen Ländern: So sieht der Alltag von Samuel Lang in Pennsylvania aus. Als ein Vizepräsident der Global Sales-Abteilung des Softwareherstellers SAP in den USA ist der Moosburger unter anderem dafür verantwortlich, dass alle Vertriebsprozesse intern und weltweit auf dem neuesten Stand sind.