Michael Opriesnig ist Generalsekretär des Roten Kreuzes © Österreichisches Rotes Kreuz

"Wo immer man auf der Welt hinkommt, egal ob nach Haiti, nach Uganda oder sonst wohin, überall ist eine funktionierende Rotkreuz-Geschäftsstelle. Wo etwas Gravierendes passiert, sind wir die Ersten die helfen“, sagt Michael Opriesnig begeistert. Begeistert von der weltweit tätigen Hilfsorganisation mit Österreich-Tochter, deren Generalsekretär der 54-Jährige seit wenigen Tagen ist. „Eine unglaublich schöne Aufgabe“, sagt der Völkermarkter, der zuvor Zeit hatte, sich in Wien als stellvertretender Generalsekretär an der Seite von Werner Kerschbaum, der jetzt in Pension ist, sich auf das höchste Amt beim Österreichischen Roten Kreuz einzustellen.