Von einer Sprache und Kultur in die andere springen: Kein Problem für Olga Gallob und die Kugy-Klassen © KLZ/Helmuth Weichselbraun

Zu ihren Lieblingsbeschäftigungen gehört das Baden. Aber nicht in Wanne oder See, sondern in Sprache. In das „Sprachbad“, das für Olga Gallob (61), Kärntner Slowenin und Gymnasiallehrerin für Italienisch und Französisch, zum Alltag gehört, tauchen die Schülerinnen und Schüler der viersprachigen Kugy-Klassen des Slowenischen Gymnasiums/Slovenske Gimnazije immer wieder ein. Olga Gallob realisierte als Projektleiterin gemeinsam mit Initiator Reginald Vospernik, dem damaligen Direktor, der jetzigen Direktorin Zalka Kuchling und Miha Vrbinc das pädagogische Abenteuer, an dem seit Herbst 1999 711 Schülerinnen und Schüler teilgenommen haben.

