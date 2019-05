Facebook

Franz Themessl spielt schon seit seiner Kindheit Zitter © Harald Schwinger

Mit dem Musizieren muss er jetzt ein bisschen pausieren, weil er an einem Finger operiert wurde. „Aber in drei Wochen sollte das erledigt sein, dann geht es wieder weiter“, sagt Franz Themessl. Im Februar hat er seinen 100. Geburtstag gefeiert, für Servus TV stand er gerade vor der Kamera. Aufregende und spannende Tage also? Ganz so begeistert zeigt sich der Treffener, der auf einem Hof aus dem Jahre 1728 am Verditz lebt, aber nicht. „Mit dem Medienrummel habe ich keine so rechte Freude. Ich rede ja nicht so gerne und liebe meine Ruhe.“