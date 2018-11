Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Kerstin Schager mit Flauschel als Buch und als Kuscheltier © (c) Rieder Adalbert

Musik kann glücklich machen, zu Tränen rühren oder Erinnerungen wecken. Davon kann auch die gebürtige Völkermarkterin Kerstin Schager ein Lied singen. Die elementare Musikpädagogin, die als Früherzieherin kreuz und quer durch Kärnten fährt, hat gemeinsam mit ihrem Cousin Bernhard Karisch im Vorjahr ein Buch verfasst, das Scheidungskinder über die Trennung ihrer Eltern hinwegtrösten soll. „Flauschel – von bunten und grauen Tagen“ wurde mit dem Kinderbuchpreis des Landes Kärnten 2017 ausgezeichnet und auch schon auf Buchmessen in Wien und Leipzig präsentiert. Seit Juli letzten Jahres ist der Seelentröster auch als Kuscheltier erhältlich. „Jeder Flauschel wird von meiner Tante mit viel Liebe und Geduld handgenäht“, sagt Schager stolz.



Das Kuscheltier lernt singen



Jetzt wurde das Kinderbuch von seiner Autorin vertont und wird heute Abend im Festsaal der Gemeinde Krumpendorf erstmals als Musical zu sehen sein. „Flauschel lernt singen“ freut sich Schager, die aus einer musikalischen Familie kommt und die gesamte Musik für ihr Werk selbst komponiert hat. Auch die organisatorischen Aufgaben hat die 29-Jährige persönlich in die Hand genommen, wie etwa die Suche nach Schauspielern oder die Leitung der Proben. „Es ist sozusagen eine ‚One Woman–Show", schmunzelt Schager.Sämtliche Szenen des Buches kommen auch in der Bühnenfassung vor. Sowohl Kinder als auch Erwachsene schlüpfen in die Rollen der Charaktere. „Es werden Vollblutmusiker mit Bühnenerfahrung sein“, verrät Schager. Lediglich eine Ausnahme werde es geben: „Flauschel bleibt ein Stofftier. Er ist ein Begleiter, der immer da ist, ganz egal was passiert.“ Für die musikalische Umrahmung wird ein Kinderchor sorgen. Aber auch Piano- und Geigenmelodien werden live von der Bühne tönen.