Johann Lach lädt im neuen Bildband auf eine Entdeckungsreise durch Klagenfurt ein © KLZ/Sabath

Von wegen Ruhestand. Hans Lach kann allein dem Begriff so gar nichts abgewinnen. „Solange du lebst, sei lebendig“ hat schon der Dichterfürst Johann Wolfgang von Goethe gemeint. Ein Lebensmotto, das für den Klagenfurter auch in der Pension weiterhin zeitlose Gültigkeit hat. Gerade rechtzeitig zum 500. Jubiläum der Landeshauptstadt ist sein neuestes Buch erschienen. Eine Entdeckungsreise mit der Fotokamera, die drei Jahre lang gedauert hat und viele historische Kleinode ins rechte Bild rückt. Auf 310 Seiten hat der gelernte Schriftsetzer und Journalist die verborgenen Schönheiten und urbanen Impulse von der Renaissance bis zur Postmoderne festgehalten. Unterstützt vom Historiker Willi Deuer, der mit seiner Expertise in den Begleittexten die wechselvolle Geschichte der Stadt erlebbar macht.

Nicht der erste Bildband, den das 65-jährige Multitalent praktisch im Alleingang produziert. So wie die „Symbole der Dankbarkeit“, ein Buch über Kärntner Kapellen in Privatbesitz, auch die „Impressionen rund um den Klopeiner See“ und „Begegnung“ (im Jauntal) tragen die Handschrift des stets bescheidenen Autodidakten, der seine Bücher auch grafisch selbst gestaltet und meist im eigenen Verlag herausgibt. Im Familienbetrieb sind zudem die erwachsenen Töchter Carina und Eva-Maria als Co-Autoren im Einsatz.

Gelernt hat der stolze Papa das Handwerk von der Pike auf: im Verlagshaus Carinthia in Klagenfurt, wo der in einer Großfamilie in Mittlern aufgewachsene Jugendliche eine Schriftsetzerlehre abschloss. Die ersten journalistischen Gehversuche als freier Mitarbeiter bei der Kleinen Zeitung sorgten im Rahmen eines Ausbildungskollegs für angehende Reporter Ende der Siebzigerjahre für ein unvergessliches Erlebnis. Lach wurde per Los dazu auserkoren, ein Interview mit dem damaligen Bundeskanzler Bruno Kreisky zu führen. Mit schlotternden Knien marschierte der Jungspund im Kanzleramt auf und führte das Gespräch mit dem verständnisvollen Staatsmann. „Damals habe ich jegliche Scheu vor Politikern oder sonstiger vermeintlicher Prominenz abgelegt“, resümiert er heute.

Dem Ende seiner beruflichen Laufbahn als langjähriger Leiter unserer PR-Redaktion vor drei Jahren folgte ein schwerer Schicksals-

schlag. Der allzu frühe Tod seiner Frau setzte den gemeinsamen Plänen ausgedehnter Reisen ein jähes Ende. Trost und neue Kraft findet er in einem eigenen Maleratelier – und in der Realisierung von geplanten Buchbänden, die sein Leben weiter (er)füllen mögen.

