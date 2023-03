Exklusive Einblicke

So sieht es in der Kärnten-Villa in Friaul aus

Fotoserie. Die Villa Carinzia in Pordenone in Italien zählt zu den schönsten Gebäuden der Stadt. Für Besucher ist diese nicht geöffnet, die Kleine Zeitung durfte exklusiv an einem Rundgang teilnehmen. Die schönsten Bilder!