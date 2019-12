Kärntner Seenprozess"Mit einem Haider macht man keine Geschäfte"

Prozessauftakt in der Causa „Seenkauf“ am Landesgericht Klagenfurt: Haider und BZÖ sollen Zahlungen aus Deal zwischen Land, ÖGB und Bawag erhalten haben. Angeklagte Manager beteuern ihre Unschuld.

Heinz Liebentritt drehte den Beobachtern den Rücken zu. Im Hintergrund sein Anwalt Andreas Pollak © Markus Traussnig

Ein „ganz normales Geschäft“ mit Maklerprovisionen oder ein Betrugsfall? Diese Frage steht im Mittelpunkt eines Strafprozesses, der am Mittwoch am Landesgericht Klagenfurt begann. Angeklagt in der Causa „Seenkauf“ sind Heinz Liebentritt (Vorstand der Aucon Immobilien AG) und Clemens Schneider (einst ÖGB-Finanzchef und später Manager bei der Westbahn und beim Immobilienriesen Conwert). Den beiden und der Aucon Immobilien AG wird Untreue, schwerer Betrug und Bestechung vorgeworfen.