Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Gipfelstürmen im Lesachtal © Daniel ZUPANC_TVB Lesachtal

Zum 19. Kärntner Wanderopening lädt das Lesachtal. Es ist der schon traditionelle Auftakt zur Wandersaison vom 20. bis 22. Juni. Einer der Höhepunkte des Wanderopenings steht schon am Freitag, den 21. Juni am Programm: Eine gemeinsame Mountainbike-Tour mit ORF-Kärnten-Liebling Mike Diwald zum Wolayersee – dem Naturjuwel in den Karnischen Alpen. Von der Hubertuskapelle geht’s um 9 Uhr über den neu errichteten Weg ins Wolayertal, weiter zur Unteren und Oberen Wolayeralm, bis zum Ziel - der Wolayerseehütte auf 1960 Höhenmeter. Hüttenwirt und Everest-Besteiger Helmut Ortner wird mit seinem Team die Gäste kulinarisch verwöhnen.