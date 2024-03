Benefizabend „Gutes Gedächtnis – Merken statt Googeln“

Der Rotary Club Feldkirchen Ossiacher See unter dem Präsidenten Markus Payr und Past Präsidentin Evelyn Lesjak, luden am Freitag zum Benefizabend „Gutes Gedächtnis – Merken statt Googeln“ mit der Gedächtnisweltmeisterin Dr. Luise Maria Sommer in den bis auf den letzten Platz gefüllten Bamberger Amthof ein.