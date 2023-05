"Gratulation zur echten Kärntner Hochzeit", stand vor Jahren in einer Grußbotschaft an ein Paar in der Kleinen Zeitung. Als er das las, musste Brauchtumsexperte Heimo Schinnerl schmunzeln. Aber was ist daran so komisch? Wir erklären Ihnen, was es mit dem Nudel-Orakel auf sich hat, warum eine Braut früher sportlich sein musste und was man unter der "echten Kärntner Hochzeit"versteht.