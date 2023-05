Im Jänner dieses Jahres riss ein Wolf in Deutsch-Griffen ein Mufflonwild auf einem Bauernhof im Tanzenberggraben. Danach gab es eine Abschussgenehmigung, die jedoch verstrich, ohne dass ein Tier erlegt wurde. Nun dreht man die Runde ein zweites Mal, denn es ging erneut ein Informationsschreiben zur Kärntner Wolfsverordnung an die Gemeinde, welches die sogenannte Entnahme, also Abschuss eines Wolfes, erlaubt. "Wir haben einen Wildriss gehabt, der allerdings nicht geeignet war für eine DNA-Probe, und wir haben am Feiertag zwei Vergrämungen durchgeführt", erklärt Michael Reiner, Bürgermeister von Deutsch-Griffen.