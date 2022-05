Die Zeit des Wartens ist vorbei. Zwei Jahre fand das Sommer Open Air “Wenn die Musi spielt” nur in kleinem Rahmen statt. Am 18. Juni wird wieder mit tausenden Fans in St. Oswald in Bad Kleinkirchheim gefeiert. Beim 25. Geburtstag des Musi Open Airs auf der Bühne stehen: Die Mayrhofner, Hansi Hinterseer, die Nockis, Nik P., Markus Wohlfahrt

mit der “Alpin KG”, Die Amigos, Fantasy, Andreas Gabalier, Marc Pircher, Bernhard Brink, Francine Jordi, Sigrid und Marina, Melissa Naschenweng, Die Grubertaler, voXXclub, Die Jungen Zillertaler, Simone, Saso Avsenik und seine Oberkrainer, Semino Rossi, die Hollerstauden sowie die Musi-Band Meilenstein. Den Kärntner Charme wird in gewohnter Manier der Carinthia Chor Millstatt auf die Bühne bringen.