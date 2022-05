Seit genau zehn Jahren steht der Lückenschluss des Radweges zwischen St. Veit und Feldkirchen zur Diskussion. Der autofreie Tag am Ossiacher See lässt das "heiße Eisen" nun wieder glühen. So fordern SPÖ-Klubobmann Herwig Seiser und Feldkirchens Straßenbaureferent Herwig Röttl anlässlich eines Lokalaugenscheins mit Glaneggs Gemeinderat Mario Malle eine Lücken-Schließung beim Radweges. "Wie erfreulicherweise am Wochenende durch Landesrat Martin Gruber bekanntgegeben wurde, stehen 2022 satte sechs Millionen Euro für den Radwegeausbau in Kärnten zur Verfügung. Wir wünschen uns daher den längst überfälligen Lückenschluss zwischen Feldkirchen und dem Glanradweg," sagt Seiser.