Gold für den Fachmann

Bei den österreichischen Staatsmeisterschaften für Lehrlinge in Tourismusberufen treten jährlich junge Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus ganz Österreich gegeneinander an. Noch nie zuvor erarbeiteten sich Kärntens Lehrlinge bei diesem Wettbewerb so viele Medaillen wie in diesem Jahr. Mit insgesamt sechs Goldmedaillen, einer Silbermedaille und zwei Bronzemedaillen wurden Kärntens Nachwuchs-Touristiker ausgezeichnet. Um diese Leistung zu honorieren, wurde den Teilnehmern in dieser Woche bei einem offiziellen Empfang von Tourismuslandesrat Sebastian Schuschnig, Wirtschaftskammer-Spatenobmann der Tourismus und Freizeitwirtschaft, Josef Petritsch, und dem Obmann der Wirtschaftskammer Fachgruppe Hotellerie Sigismund Moerisch, zu diesem hervorragenden Ergebnis gratuliert. Aus dem Bezirk Feldkirchen holte sich Maximilian Petzl in der Kategorie Restaurantfachmann die Goldmedaille. Er absolviert seine Ausbildung im Hotel Hochschober auf der Turrach.