In Mittelkärnten am Markt

Corinna und Rudi Spiess führen den Kölblhof in fünfter Generation © JERUSALEM/KK

Gut Ding braucht Weile. Dieses Motto wird am Kölblhof in Maltschach großgeschrieben. Im Familienbetrieb in fünfter Generation, vor sechs Jahren übernahmen Rudi Spiess (36) und Frau Corinna (30) die Leitung des Betriebes, steht die Qualität im Vordergrund. „Wir investieren viel Zeit, das ist uns sehr wichtig. Zum Beispiel werden unsere Schweine erst nach einem Jahr geschlachtet, nicht schon nach vier Monaten“, erklärt Rudi Spiess. Seit 31 Jahren betreibt die Familie neben der Direktvermarktung auch eine Buschenschank am Hof. Jedes Jahr von Juni bis August hängt der „Buschen“ in der Einfahrt.