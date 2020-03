Corona: Auswirkungen auf Feldkirchen Zahl der Infizierten stieg auf zehn, mit Musik gegen den Blues

Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Smartie Joe hat den Corona-Blues geschrieben © Privat

Überblick

Die österreichische Bundesregierung reagiert auf den sich ausbreitenden Coronavirus. Seit Tagen müssen die Bürger mit massiven Einschränkungen in Österreich leben: Unis, Fachhochschulen, Kinos, Opernhäuser schließen voraussichtlich bis Ostermontag ihre Pforten. Auch Großveranstaltungen sind betroffen:Es gilt ein Versammlungsverbot und eine Ausgangsbeschränkung. Wir informieren Sie laufend, wie sich das auf den Bezirk Feldkirchen auswirkt.

11:55 Uhr: Profi-Kochtipps

Profitipps gibt es von einem Mittelkärntner Koch-Aushängeschild, nämlich Lisa Wieland. Auf ihrer Facebook-Seite "Back to the roots by Lisa Wieland" zeigt sie, wie man den perfekten Apfelstrudel zaubert.